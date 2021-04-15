الدبيبة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس إلى جمهورية روسيا الاتحادية لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وسيُجري الدبيبة خلال هذه الزيارة – بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة – عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.