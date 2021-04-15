الدبيبة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، صباح اليوم الخميس بزيارة إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي «نجلاء المنقوش» ووزير النفط والغاز «محمد عون» ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق «محمد الحداد» لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

حيث سيجري الدبيبة خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي «ميخائيل ميشوستين» ووزير الخارجية «سيرغي لافروف» ووزير الدفاع «سيرغي شويغو» لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية.

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