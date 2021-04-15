“غرفة التجارة سبها” تسجل نشاطا كبيرا في تعزيز اقتصاد المنطقة الجنوبية

تقرير 218

نشاط كبير تسجله غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها برئاسة منصور السريتي هذه الأيام في إطار تعزيز اقتصاد المنطقة الجنوبية

ووقّع السريتي على مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الليبية الاسبانية داعيا كافة رجال الاعمال الاستفادة منها اذ من المنتظر ان يتم التعاون مع الاسبان ما يسهم في توريد مواشي و معدات الزراعة والصناعة السريتي اوضح ان هناك ترتيبات جارية لتنظيم اجتماع عبر الانترنت بين رجال الاعمال الليبيين و الاسبان خلال الفترة المقبلة

نشاط الغرفة التجارية في سبها امتدد لتونس بعدما دعا منصور السريتي رجال الاعمال التونسيين للاستثمار في ليبيا و الاستفادة من تجارة العبور بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين فضلا عن ترتيبات جارية بهدف تنظيم معرض للمنتوجات التونسية في ليبيا بالتعاون مع مجلس الأعمال التونسي الافريقي

وتعاني المنطقة الجنوبية في ليبيا من نقص في الوقود وتردي البنية التحتية اذ يحمل اغلب الراي العام في الجنوب اعضاء مجلس النواب و وزراء الحكومات من المنطقة الجنوبية بتحمل مسؤولياتهم اتجاه مناطقهم التي تشهد على رواج الاسواق السوداء للمحروقات بشكل كبير اذ بلغ سعر لتر البنزين هذه الأيام.

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