ترك برس: الدبيبة يوقع 5 اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة التركية.. تركزت أغلبها على إعادة الإعمار والطاقة

أكدت وكالة أنباء “ترك برس” التركية أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية “عبد الحميد الدبيبة” إلى أنقرة قد شهدت توقيع 5 اتفاقيات مع الحكومة التركية، تركزت على إعادة الإعمار والطاقة.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء التركية أن مجموعة “رونيسانس” القابضة التركية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية لبناء محطة ركاب دولية جديدة لمطار طرابلس العالمي المتوقف منذ عام 2014، إضافة إلى إنشاء مركز للتسوق بطرابلس.

كما وقع ممثلون عن شركة “أقصى إنيرجي” المتخصصة في مجال الطاقة مذكرة تفاهم لبناء محطات كهرباء في ليبيا بعد توقيع عقد مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا.

ولم تنشر الحكومتان الليبية والتركية إلى الآن أي تفاصيل خاصة بالاتفاقيات المبرمة وتكاليفها وموعد التنفيذ والمدن التي ستبنى فيها محطات الكهرباء.

من جهته، أكد مدير المكتب الإعلامي في حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” لموقع “الجزيرة نت” أنه لم يتم التطرق من خلال الاجتماعات إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا، ولم يتم الحديث عن توسيعها أو تجميدها.

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