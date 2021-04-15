وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية يجتمع مع الممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني” الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس اجتماعاً، مع الممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا “جورجيت قانيون” والوفد المرافق لها، وكذلك عدد من رؤساء الأقسام بمكتب الوكيل.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون والدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية، وكما تم الإتفاق على وضع استراتيجية عمل لحلحلة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة والإدارات المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع المنظمات الدولية.

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