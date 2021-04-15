سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 15 ابريل 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 15 ابريل 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 15-4-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.125 دينار

الدولار حوالة تركيا= 5.135 دينار

دولار حواله دبي =5.125 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.97 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.92 دينار

اليورو = 6.09 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.63 دينار

الدينار التونسي 1.86 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.15 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب205 دينار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي