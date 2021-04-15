جهاز الحرس البلدي يجتمع مع مدير عام شركة الكهرباء

عقد رئيس جهاز الحرس البلدي طرابلس المكلف العميد “اسماعيل بوجناح” اليوم الخميس اجتماعاً، بحضور كل من مدير مكتب شؤون الجهاز العقيد “عبدالمنعم شتيوي” مدير إدارة الفروع والشؤون الفنية “العقيد مصطفى محمد مسعود ” ومدير عام الشركة العامة للكهرباء.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل مع الشركة العامة للكهرباء وما يختص به رجال الحرس البلدي وفق القانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملهم في مجال المحافظة وكذلك منع استغلال أصحاب المحلات للاضاءة الزائدة أو تركيبها خارج المحلات أو اكواخ بيع الخضروات.

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