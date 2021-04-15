رئيس حكومة الوحدة الوطنية: يجب خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» اليوم الخميس والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية «ميخائيل ميشوستين»، بالعاصمة الروسية موسكو .

وأشار الدبيبة إلى ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة فاغنر في هذا الأمر .

كما أكد الجانبان على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، وفي ملف مكافحة جائحة كورونا اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فايروس كورونا سبوتنيك-ڤي لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط «محمد عون» كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية