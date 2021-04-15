زيارة وفد حكومي لبلدية ربيانة

توجه وفد حكومي يوم الأحد الماضي برئاسة «صلاح مريحيل» المكلف من قبل رئيس الحكومة رفقة عدد من المهندسين بالشركة العامة للكهرباء والشركة المنفذة للمحطة الكهربائية، بزيارة لبلدية ربيانة .

حيث التقى الوفد برئيس المجلس التسييري للبلدية والذي أطلعهم على الاحتياجات التشغيلية للمحطة المغذية للمنطقة بالطاقة الكهربائية من قطع غيار ومستلزمات ضرورية وكذلك سبل توطين مشروع لتوليد الطاقة المتجددة بالبلدية .

كما اطّلع الوفد أيضًا على الوضع الفني لمحطة الكفرة البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحديد قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة وتشغيلها بطاقتها القصوى .

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