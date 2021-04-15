بعد توقيع اتفاقية التعاون :تشكيل فريق عمل مشترك بين القابضة للاتصالات ومصلحة الآثار

وقع رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اليوم الخميس 15 أبريل 2020 اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس مصلحة الآثار محمد فرج بالسرايا الحمراء في طرابلس، بحضور عدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تم الاتفاق على المساهمة في تطوير البنية التحتية التقنية وتوصيل خدمات الاتصالات وفق الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تدريب وتأهيل وبناء قدرات موظفي المصلحة في مجال تقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات والتقنية وذلك دعماً للتحول الرقمي.

وقال رئيس الشركة القابضة للاتصالات “أننا شركة استثمارية إلا أننا بالمقابل نسعى مع مصلحة الآثار إلى خلق فرص استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، لذلك فقد سعينا إلى التعاون مع المصلحة في تنفيذ عدد من المشاريع من ترميم وصيانة للمواقع الأثرية وغيرها إلى جانب تعزيز قدرات الموظفين بمصلحة الآثار في مجال تقنية المعلومات”.

والجدير بالذكر أنه قد شكل الطرفان فريق عمل مشترك لوضع التزامات الطرفين موضع التنفيذ.

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