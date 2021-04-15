الوطنية للنفط : إيرادات مارس تتجاوز 2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس أن الإيراد العام لشهر مارس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل 2,052,178,786.17 مليار دولار .

حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة أن ايرادات شهر فبراير تعكس 28 يوماً في التقويم في حين أن تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم تحصيلها خلال ثلاثون يوما مما أعطى زيادة في إيرادات شهر مارس مقارنة بالمحقق في شهر فبراير الماضي. كما تم تحويل قيمة 2,000,000,000.00 مليار دولار إلى حساب السيادي منهم 1,498,632,437.86 مليار دولار من إيرادات شهر مارس وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وفي هذا السياق علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله بالقول : “تستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام2021 والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة مما عطل تسييل مخصصات المحروقات .

وأضاف صنع الله قائلا: ” لقد تعاملت المؤسسة الوطنية للنفط مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين وكذلك مكتب النائب العام وأيضاً إحاطة كاملة بالموقف تم تقديمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ” وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الإدارة في 14 مارس 2021، وهذا انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الوطنية اتجاه المواطن وفي إطار تنفيذ التدابير الحكيمة المعمول بها خدمة للوطن والمواطن في كل مناطق ليبيا وللحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في البلاد.

والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتحويل ماقيمته 5,883,719,900.87 مليار دولار إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي ، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي 1,074,911,840.00 مليار دولار ، في حين تشكل ماقيمته 79,264,419.94 دولار حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء 2,334,149,253.86 دولار .

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