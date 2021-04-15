اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية لمناقشة الإجراءات المالية لمنحة الزوجة والأبناء

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الخميس بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعاً لمتابعة عمل لجنة منحة الزوجة والأبناء، بحضور وزير المالية “خالد المبروك” وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” وعدد من المسؤولين .

نوقش خلال الاجتماع الاجراءات المالية للمنحة بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بعد استكمال وزارة الشؤون الاجتماعية بيانات الفئات المستهدفة بالصرف .

ومن المعلوم أن لجنة منحة الزوجة والأبناء تعقد هذه الأيام اجتماعات يومية من أجل استكمال كافة البيانات والاجراءات لتسريع وتيرة العمل من أجل صرف المنحة في أقرب وقت ممكن .

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