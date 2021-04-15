الوطنية للنفط: إيرادات مارس تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن الإيراد العام عن شهر مارس الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات تجاوز الملياري دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تحويل ملياري دولار أمريكي إلى الحساب السيادي منهم أكثر من مليار و400 مليون دولار أمريكي من إيرادات شهر مارس بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة ستستمر في تسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام الجاري.

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