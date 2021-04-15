تعيين رئيساً للجنة التسييرية بمدينة اجدابيا

اجتمع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” اليوم الخميس الخامس عشر من أبريل الجاري مع أعضاء اللجنة التسييرية لبلدية اجدابيا، وبحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف “الصادق الحراري” ومدير إدارة البلديات والمحافظات “صلاح فطح” .

كما نوقش خلال الاجتماع التأكيد على الشروع في انتخابات البلدية على مستوى المدينة خلال الأشهر القليلة القادمة .

وتم خلاله أيضاً اختيار رئيساً للجنة التسييرية لبلدية إجدابيا وذلك عبر التصويت المباشر بين الاعضاء، ووفقاً لعملية التصويت أصبح “المبروك نصر” رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا.

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