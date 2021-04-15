الوطنية للنفط :إيرادات مارس تجاوزت 2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مبيعات النفط والغاز عن شهر مارس حققت مستوي قياسي، مسجلة 2,052,178,786.17دولار

وأوضحت المؤسسة أنها حولت ماقيمته 2 مليار دولار الى حساب السيادي منها 1 مليار و498 مليون و437 الف و86 دولار من إيرادات مارس، بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله قد أعلن في ال21 من مارس الماضي أن “الترتيبات الوقتية” التي اتخذتها المؤسسة بشأن إيداع عائدات النفط في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي “انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

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