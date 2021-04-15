شركة الواحة للنفط تناقش الأوضاع في كافة الحقول والمواني

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة “نوري الصيد النفاتي” اليوم الخميس اجتماعا، بحضور عضو لجنة الإدارة ” أنور الشهلول ” ورئيس لجنة الاستشارين “محمد الزناتى” ومدير مكتب لجنة الإدارة ” أحمد المحمودي” بالإضافة للشريك الأجنبي عبر الدائرة المغلقة.

تناول الاجتماع مناقشة الاوضاع في الحقول والمواني وسير عمليات الصيانة في مختلف المواقع كأعمال صيانة سكن المستخدمين، وكذلك الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه تلك الاعمال من أجل تذليلها لإنجاز كل الاعمال في مواعيدها المحددة.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً سير أعمال الصيانة بحقل الفارغ المرحلة الأولى، بالاضافة إلى تجديد قوائم الأسعار للجهات التي تتعامل مع الشركة وتحسين خدمات الانترنت بالحقول والمواني، بالإضافة إلى استعرض أعمال الصيانة وسير العمل بحقل الظهرة فيما يخص أعمال إعادة تأهيل الحقل وتوفير المواد اللازمة .

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