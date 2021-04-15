وصول 50 ألف طن من البنزين إلى ميناء طرابلس

وصلت عدد من السفن التجارية وناقلات محروقات إلى منطة الرسو في ميناء طرابلس البحري.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها ادارة الميناء، فقد وصلت الناقلة “انوار ليبيا” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية وعلى متنها 25 ألف طن من وقود البنزين، فيما دخلت الناقلة “انوار افريقيا” للرصيف النفطي تمهيدا لتفريغ حمولتها من البنزين والمقدرة بـ25 الف طن ليبلغ اجمالي الكمية الواصلة خلال الساعات الماضية نحو 50 ألف طن بنزين.

واستمرت الفرق الفنية في تفريغ حمولة سفينة الحاويات “نيكولا” وعلى متنها 13 حاوية تحوي سلعا وبضائع مختلفة.

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