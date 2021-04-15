اقتصاد

وصول 50 ألف طن من البنزين إلى ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت عدد من السفن التجارية وناقلات محروقات إلى منطة الرسو في ميناء طرابلس البحري.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها ادارة الميناء، فقد وصلت الناقلة “انوار ليبيا” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية وعلى متنها 25 ألف طن من وقود البنزين، فيما دخلت الناقلة “انوار افريقيا” للرصيف النفطي تمهيدا لتفريغ حمولتها من البنزين والمقدرة بـ25 الف طن ليبلغ اجمالي الكمية الواصلة خلال الساعات الماضية نحو 50 ألف طن بنزين.

واستمرت الفرق الفنية في تفريغ حمولة سفينة الحاويات “نيكولا” وعلى متنها 13 حاوية تحوي سلعا وبضائع مختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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