وزير العمل والتأهيل يؤكد على إيجاد حلول لإرسال شحنات الوقود لمدن الجنوب الليبي

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اليوم الخميس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في مقر وزارة العمل والتاهيل .

حيث نوقش خلاله عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بتأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن عمل في قطاع النفط عبر خطة الوزارة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للخريجين الباحثين عن العمل وتم أيضاً الإتفاق على تفعيل وتجديد الشراكات والاتفاقيات مابين الجهتين .

وتم أيضاً مناقشة ملف التفتيش العمالي وتفعيله وآلية استجلاب العمالة في مايخص قطاع النفط، هذا وشدد “علي العابد” على ضرورة بدأ الشركات النفطية في العمل من مقراتها بالجنوب الليبي بما يسهم في التنمية المكانية وتشغيل الشباب في تلك المناطق والمناطق الأخرى المحيطة بالمنشأت النفطية ،وضرورة إيجاد حلول لإرسال شحنات الوقود لكامل مدن وقرى الجنوب الليبي .

وبدوره أكد “صنع الله” أنه سيبدأ العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها مع وزير العمل والتأهيل قريبا، وأكد أيضاً على استعداد المؤسسة لمد الجنوب بشحنات الوقود والغاز .

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