اقتصاد

وكالة روسية : حجم التبادل التجاري بين ليبيا و روسيا يقدر حوالي 120 مليون دولار

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نشرت وكالة “إيتارتاس” الروسية” نقلا عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قوله : أنه بالنسبة للاستثمارات في مرحلة إنشاء أجهزة حكومية جديدة من المهم اتخاذ قرارات فاعلة تضمن حقوقاً معينة لمن يستثمرون فضمانات الاستثمار مهمة للغاية اليوم لعودة الشركات الروسية إلى ليبيا .

وأشار إلى أنه يتعين على البلدين بذل جهود مشتركة لتهيئة الظروف المواتية لعودة الأعمال الروسية إلى ليبيا.

وقال ميشوستين لدينا فرص جيدة في مجالات الطاقة والصناعات والبنية التحتية للنقل وقطاع الصناعات الزراعية. ونحن مستعدون أيضًا لتقديم حلولنا في الخدمات الرقمية لأصدقائنا الليبيين .

كما أشار رئيس الوزراء الروسي إلى تراجع التجارة الثنائية وقال إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وليبيا في الوقت الحالي يقدر بنحو 120 مليون دولار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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