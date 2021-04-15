وكالة روسية : حجم التبادل التجاري بين ليبيا و روسيا يقدر حوالي 120 مليون دولار

نشرت وكالة “إيتارتاس” الروسية” نقلا عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قوله : أنه بالنسبة للاستثمارات في مرحلة إنشاء أجهزة حكومية جديدة من المهم اتخاذ قرارات فاعلة تضمن حقوقاً معينة لمن يستثمرون فضمانات الاستثمار مهمة للغاية اليوم لعودة الشركات الروسية إلى ليبيا .

وأشار إلى أنه يتعين على البلدين بذل جهود مشتركة لتهيئة الظروف المواتية لعودة الأعمال الروسية إلى ليبيا.

وقال ميشوستين لدينا فرص جيدة في مجالات الطاقة والصناعات والبنية التحتية للنقل وقطاع الصناعات الزراعية. ونحن مستعدون أيضًا لتقديم حلولنا في الخدمات الرقمية لأصدقائنا الليبيين .

كما أشار رئيس الوزراء الروسي إلى تراجع التجارة الثنائية وقال إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وليبيا في الوقت الحالي يقدر بنحو 120 مليون دولار.

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