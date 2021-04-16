“شركة الكهرباء” ترصد احتياجات محطتي الكهرباء في الكفرة وربيانة

زار وفد من الشركة العامة للكهرباء برئاسة “علي مريحيل” -يرافقه عدد من مهندسي الشركة- مدينة الكفرة وبلدة ربيانة، جنوب شرق البلاد، للوقوف على الاحتياجات الفنية والتشغيلية لمحطتي الكهرباء.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر منصتها الإعلامية -الخميس- إن الوفد التقى مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الذي أطلعهم على الاحتياجات التشغيلية للمحطة المغذية للمنطقة بالطاقة الكهربائية من قطع غيار ومستلزمات ضرورية وآليات توطين مشروع لتوليد الطاقة المتجددة.

كما اطّلع الوفد على الوضع الفني لمحطة الكفرة البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحديد قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة وتشغيلها بطاقتها القصوى.

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