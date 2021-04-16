وزارة الشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعا بخصوص الإسراع في صرف منحة الزوجة والأبناء

طرابلس 16 إبريل 2021 (وال) عقد يوم أمس الخميس، بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، اجتماعا لمتابعة عمل لجنة منحة الزوجة والأبناء، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني”، وحضور وزير المالية الدكتور “خالد المبروك”، و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، السيد “عادل جمعة”.

كما حضر الاجتماع أيضا وكيل وزارة المالية “أبوبكر الجفال”، ومدير عام مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة السيد “صلاح بلاعو”، والسيد مدير عام مركز المعلومات بوزارة العمل، ومندوبون عن مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة المعلومات .

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المالية للمنحة، بالتنسيق بين وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، بعد استكمال وزارة الشؤون الاجتماعية بيانات الفئات المستهدفة بالصرف.

يشار أن لجنة منحة الزوجة والأبناء، تعقد هذه الأيام اجتماعات يومية، من أجل استكمال كافة البيانات والإجراءات لتسريع وتيرة العمل، من أجل صرف المنحة في أقرب وقت ممكن. (وال ـ طرابلس) س خ

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