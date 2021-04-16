مساعٍ ليبية لضمان عدم مواجهة أزمة دقيق خلال رمضان

دعا مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة نجيب ضو، رئيس اتحاد شركات مطاحن الدقيق ورئيس النقابة العامة للمخابز؛ إلى عقد اجتماع، الأحد المقبل، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج؛ للبحث والتشاور في مخزون الدقيق المتوفر، والطاقة الإنتاجية للمخابز؛ لتفادي أي مشاكل طارئة قد تحدث.

وكانت ليبيا قد سجّلت، في يناير الماضي، أزمة دقيق نتج عنها شحّ الخبز، وتوقف عمل المخابز، إثر تعديل المصرف المركزي سعر الصرف.

وفي تصريح سابق لرئيس لجنة متابعة المخابز على أبو عزة، قال لـ “218”، إن الإغلاق المخابز وقتها جاء نتيجة عدم توفر الدقيق لدى أغلب المخابز وارتفاع أسعار المواد المشغلة الداخلة في صناعة الخبز؛ مما نتج عنه رفع الأسعار إلى ثلاثة أرغفة بدينار.

وقفز سعر كيس الدقيق الكبير في يناير الماضي سعة 50 كجم إلى 210 دنانير، فيما بلغ سعر صندوق الزيت 90 دينارًا، بدلاً من 60 دينارًا، بالمقارنة مع أواخر ديسمبر الماضي، فضلاً عن نفاد مخزون الدقيق لدى أغلب المخابز في طرابلس، والبالغ عددها 680 مخبزًا.

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