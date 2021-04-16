“المركزي” يكشف حجم الاعتمادات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال

كشف مصرف ليبيا المركزي، الخميس، عن بيانات حديثة أوضح، من خلالها، حجم الاعتمادات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال من أصحاب الشركات.

وبحسب القوائم الجديدة، البالغ عددها 11 قائمة الصادرة عن الفترة بين 8 – 14 أبريل الجاري؛ فإن الاعتمادات مُنحت بعملتيْ الدولار واليورو؛ لتوريد مئات الأصناف من السلع لصالح السوق المحلية، بينها إسمنت وأخشاب وسيارات وملابس ومعدات كهربائية وحبوب متنوعة و أدوية.

ويُصدر المصرف المركزي نشرةً دوريةً كل أسبوع، توضح الإنفاق بالنقد الأجنبي لصالح الشركات المحلية، وفقًا لما ورد في منشور إدارة الرقابة في الفقرة رقم خمسة، التي تجيز لإدارة المركزي نشر بيانات الاعتمادات.

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