اتفاقيات جديدة بين تركيا وليبيا في مجالي الصحة والطاقة

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “نائل أولباك” الجمعة، إن هناك اتفاقات جديدة بين تركيا وليبيا، في مجالي الطاقة والصحة، سيتم توقيعها قريباً.

وأضاف “أولباك” في حوار أجرته معه وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا خلال العام الماضي، تجاوز الـ3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته تركيا لليبيا والتقارب بين البلدين بدأ ينعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

ورجح “أولباك”، عقد إجتماع في ليبيا منتصف مايو المقبل على مستوى القطاعات.

يشار إلى أن تركيا وليبيا وقعتا في الأ12 من أبريل الجاري 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، من بينها؛ إنشاء محطة كهرباء في ليبيا، ومذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات أخرى، ومذكرتي تفاهم لبناء صالة ركاب بمطار طرابلس، ومركز تسوق بالعاصمة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإعلام.

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