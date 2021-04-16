المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات شهر مارس تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي

طرابلس 16 أبريل 2021 (وال) -أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أمس الخميس، أن الإيراد العام عن شهر مارس للعام 2021م، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى (2,052,178,786.17 )دولار أمريكي .

وتعزى هذه الزيادة نتيجة أن إيرادات شهر فبراير تعكس 28 يوما في التقويم، في حين أن تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم تحصيلها خلال ثلاثون يوما، مما أعطى زيادة في إيرادات شهر مارس، مقارنة بالمحقق في شهر فبراير الماضي.

هذا وقد تم تحويل ماقيمته ( 2,000,000,000.00 )دولار أمريكي إلى حساب السيادي منهم (1,498,632,437.86) دولار من إيرادات شهر مارس، وذلك بناء على تعليمات السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”.

وفي هذا الصدد علق السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس “مصطفى صنع الله” قائلا: “ تستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتسوية جزء من هذه الإيرادات، مع الالتزامات المالية عند استحقاقها، وذلك عن محروقات الربع الأول من العام2021، والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية بحكومة الوفاق السابقة ، مما عطل تسييل مخصصات المحروقات “.

وأضاف المهندس مصطفى صنع الله قائلا: ” لقد تعاملت المؤسسة الوطنية للنفط مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين، وكذلك مكتب النائب العام وأيضا احاطة كاملة بالموقف تم تقديمه للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الادارة في 14 مارس الماضي، و هذا كله انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الوطنية اتجاه المواطن، وفي إطار تنفيذ التدابير الحكيمة المعمول بها خدمة للوطن والمواطن في كل مناطق ليبيا، وللحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في البلاد.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتحويل ماقيمته (5,883,719,900.87 ) دولار أمريكي، إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي ، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي (1,074,911,840.00 ) دولار أمريكي، في حين تشكل ماقيمته (79,264,419.94 ) دولار أمريكي حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء ( 2,334,149,253.86 )دولار امريكي.( وال ـ طرابلس) س خ

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