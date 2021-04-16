الفلاح لـ#الرائد: الشركة ستدخل ما بين 600 إلى 700 ميغاوات على الشبكة قبيل حلول الذروة الصيفية

قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفـلاح إن الشركة ستدخل حوالي 600 – 700 ميغا وات على الشبكة قبيل حلول الذروة الصيفية.

وأوضح الفلاح في مقابلة خاصة مع الرائد أن الوحدات المتوقع دخولها هي الوحدة الرابعة بمحطة الخمس بقدرة 150 ميغا وات، والوحدة الأولى في جنوب طرابلس بقدرة 600 ميغا وات، كما أننا سنحاول رفع قدرة الوحدة الأولى في محطة الزاوية في حدود 130 – 200 ميغا وات مما سيسهم في تقليل العجز في الصيف.

وأكد الفلاح أن هناك مساعي جادة في إتمام صيانة محطة الخليج البخارية في سرت، لكن الخط الرابط بين سرت ومصراتة، لم يصين بعد نتيجة الظروف الحالية.

وبين الفلاح أن العجز الحالي للكهرباء يصل لـ2000 ميغا وات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى طرح الاحمال في حدود 5-6 ساعات

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