النفط يقفز لأعلى مستوى له منذ شهر

أخار ليبيا24

حققت أسعار النفط مكاسبها لليوم الخامس على التوالي بعدما قفزت لأعلى مستوى لها في شهر بالسوق الأسيوية، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعدما سجل الاقتصاد الصيني نموًا بوتيرة قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، وأيضا توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتا يوم الخميس.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب 28 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتا يوم الخميس، في رابع مكسب يومي على التوالي، بدعم آمال الطلب العالمي على الوقود، بالتزامن مع شهية المخاطرة المرتفعة إقبالا على الأصول ذات العائد المرتفع.

وأظهرت بيانات رسمية في الصين نمو أكبر اقتصاد مستورد للنفط في العالم بمعدل 18.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.