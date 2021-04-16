مسؤول تركي: من المحتمل توقيع اتفاقات جديدة في مجالي الطاقة والصحة بين تركيا وليبيا

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، إن من المحتمل توقيع اتفاقات جديدة في مجالي الطاقة والصحة بين الحكومة التركية وحكومة الوحدة الليبية.

وأضاف أولباك، بحسب وكالة الأناضول، أن رئيس حكومة لبوحدة، عبد الحميد الدبيبة، أعرب عن رغبته في عمل الشركات التركية بالمشاريع المهمة في ليبيا.

وقال أولباك إن قدوم الدبيبة لتركيا مع وفد كبير من الوزراء والمسؤولين يُظهر مدى الأهمية التي يوليها رئيس الحكومة الليبية للعلاقات مع أنقرة.

وأضاف أولباك، أن الدعم الكبير الذي قدمته تركيا لليبيا والتقارب بين البلدين بدأ ينعكس أيضاً على العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وزار الدبيبة أنقرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى ضم 14 وزيرا، في أول زيارة رسمية، منذ توليه رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في مطلع فبراير الماضي.