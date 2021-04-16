وزير الحكم المحلي يناقش مع حرس البلدي بالجنوب احتياجاتهم وعدة مواضيع

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اجتماعا، مع مدراء الفروع وشؤون المراكز بجهاز الحرس البلدي في المنطقة الجنوبية، للبحث عن آلية توفير الدعم للجهاز خلال المرحلة المقبلة.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير عمل جهاز الحرس البلدي من خلال تفعيل جميع فروعه، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك بين الجهاز والمجالس البلدية؛ وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات حسب القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها .

كما تعهد الوزير بالنظر في إحتياجات الإدارات والفروع وتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.

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