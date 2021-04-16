خاص..”الحضيري” ينفي لصدى أخبار اقتحامه مقر الاستثمارات وهروبه..ويقول: لا مشكلة بيننا وبين سالم احنيش

نفى مدير العام المكلف من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وعضو مجلس الإدارة حامد الحضيري في تصريح حصري وخاص لصدى الاقتصادية اقتحامه رفقة مجموعة مسلحة مقر الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وتابع بالقول: ذهبت إلى الشركة وعقدنا اجتماع ولا ندري ما حدث حيال المجموعة المسلحة ، ولا علاقة لنا بهم .

ونفى الحضيري أيضاً هروبه إلى تونس وأنه لديه عمل بتونس، مؤكداً عودته إلى طرابلس خلال اليوميين القادميين .

وحول تكليفه لمدير ليتولى مهامه قال الحضيري: أي مسؤول عندما يخرج من الشركة يكلف شخص بمهامه حتى يعود وهذا شيء متعارف عليه بجميع الإدارات .

وحول أخبار منع سالم احنيش دخولهم الشركة قال الحضيري: لا صحة لهذه الأخبار ولا مشكلة في تواجد “سالم احنيش” والتقيت معه ، واجتمعنا معه وبكل أريحية ولا توجد أي مشكلة بيننا وبين سالم احنيش.

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