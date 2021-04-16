الرئاسي يحث السلطات التشريعية على دعم الحكومة لإجراء انتخابات ديسمبر 

أخبار ليبيا24

حث المجلس الرئاسي اليوم الجمعة السلطات التشريعية في البلاد تهيئة كافة السُبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

ودعا المجلس الرئاسي بحسب المكتب الإعلامي إلى اعتماد ميزانية موحدة والعمل للوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية حسب خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

وطلب المجل الرئاسي من الحكومة العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد المجلس على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجدد المجلس دعمه عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وكان مجلس الأمن صوت اليوم الجمعة بالإجماع على قرار جديد يخص ليبيا طالب من انسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

وأكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه اليوم بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.