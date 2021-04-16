بـ370 ألف يورو فرنسا تدعم الزراعة في الجنوب الليبي

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وُقعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتربس دوهيلين وممثلة برنامج الاغذية العالمي في ليبيا اتفاقية بقيمة 370 ألف يورو لدعم الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة الجنوبية (فزان).

وكانت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، أعلنت الأربعاء، عن المساهمة بمليون يورو لتنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو تنوو، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.