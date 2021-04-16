العامة للكهرباء: العجز الحالي يصل لـ2000 ميغا وات

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قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح إن العجز الحالي للكهرباء يصل لـ2000 ميغا وات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى طرح الأحمال في حدود 5-6 ساعات.

وأضاف الفلاح في تصريحات صحفية أن الشركة ستدخل حوالي 600 – 700 ميغا وات على الشبكة قبيل حلول الذروة الصيفية.

وتابع مدير عام شركة الكهرباء :”سنحاول رفع قدرة الوحدة الأولى في محطة الزاوية في حدود 130 – 200 ميغا وات مما سيسهم في تقليل العجز في الصيف”.

وأشار إلى أن الوحدات المتوقع دخولها هي الوحدة الرابعة بمحطة الخمس بقدرة 150 ميغا وات، والوحدة الأولى في جنوب طرابلس بقدرة 600 ميغا وات.

وكشف الفلاح عن وجود مساعي جادة في إتمام صيانة محطة الخليج البخارية في سرت، لكن الخط الرابط بين سرت ومصراتة، لم يصين بعد نتيجة الظروف الحالية.