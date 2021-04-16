صنع الله يعلن تحويل أكثر من 5 مليار دولار إلى المركزي

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تستمر بتسوية جزء من إيراداتها مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام2021، والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مما عطل تسييل مخصصات المحروقات.

صنع الله أضاف، في بيان عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المؤسسة تعاملت مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين وكذلك مكتب النائب العام، وأيضا إحاطة كاملة بالموقف تم تقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع معه في 14 مارس الماضي.

وأكد أن هذا كله انطلاقاً من شعور المؤسسة بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطن، وفي إطار تنفيذ التدابير الحكيمة المعمول بها خدمة للوطن والمواطن في كل مناطق ليبيا وللحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في البلاد.

وكشف البيان أن الإيراد العام عن شهر مارس للعام 2021م، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 2,052,178,786.17 دولار أمريكي.

وأرجع الزيادة إلى أن إيرادات شهر فبراير تعكس 28 يوما في التقويم في حين أن تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم خلال ثلاثين يوما مما أعطى زيادة في إيرادات شهر مارس، مقارنة بالمحقق في شهر فبراير الماضي.

وأضاف أنه تم تحويل ماقيمته 2,000,000,000.00 دولار أمريكي إلى حساب السيادي منهم 1,498,632,437.86 دولار من إيرادات شهر مارس، بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتحويل ما قيمته 5,883,719,900.87 دولار أمريكي إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي 1,074,911,840.00 دولار أمريكي، في حين تشكل ما قيمته 79,264,419.94 دولار أمريكي حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء 2,334,149,253.86 دولار امريكي.

ونبه إلى أهمية معالجة السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي بسبب الديون التي تم دحرجتها منذ أعوام ويعود لاعتماد ميزانيات مخفضة بخلاف مقترحات المؤسسة، منوها بأنها مستمرة في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، تماشيا مع مبادئها بالإفصاح والشفافية التي دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018م، وواصلت العمل به إلى اليوم.