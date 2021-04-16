“رويترز الإلكتروني” يتحول لنظام الاشتراكات في استراتيجية جديدة

(رويترز) –

كشفت وكالة رويترز نيوز عن موقع إلكتروني جديد بنظام الدفع مقابل قراءة المحتوى في إطار مبادرة أوسع نطاقاً لاجتذاب المتخصصين في مجالات الأعمال المختلفة، فإضافة إلى استهداف القراء الحاليين على مستوى العالم.

ويأمل موقع رويترز دوت كوم المحدث بجذب متخصصين مستعدين لدفع 34.99 دولار شهرياً من أجل مستوى أعمق من التغطية والبيانات الخاصة بقطاعات الصناعة التي تشمل القانون والأعمال المستدامة والرعاية الصحية والسيارات.

وأضافت الوكالة أن رويترز دوت كوم سيظل متاحاً بالمجان لفترة إطلاع على الأخبار، لكن سيلزم المستخدمين بالتسجيل بعد قراءة “5” قصص، فيما لم يتضح بعد متى سيبدأ الموقع بتحصيل الرسوم.

وتحصل رويترز على نحو نصف إيراداتها من رفينيتيف، أكبر عميل لها في مجال البيانات المالية.. وكانت رفينيتيف جزءا من تومسون رويترز حتى عام 2018 عندما اشترت شركة الاستثمار المباشر بلاكستون غروب إل.بي حصة أغلبية فيها في صفقة قدرت قيمتها بنحو 20 مليار دولار، ثم بيعت رفينيتيف لبورصة لندن في صفقة حجمها 27 مليار دولار سُددت قيمتها بالكامل بالأسهم واكتملت هذا العام.

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