استمرار أعمال الصيانة بحقلي جالو  والفارغ

جالو 17 أبريل 2021 (وال)- تواصل فرق الصيانة بحقلي جالو والفارغ أعمال الصيانة ضمن خطط العمل المبرمجة من أجل إعادة تشغيل المرحلة الثانية “2 phsse”، حيث تمكن فريق قسم الميكانيكا العامة من السيطرة علي تسريبات بنظام التبريد، وإتمام عملية الفحص والصيانة، والبدء في استبدال نظام المضخات الكيميائية بالمرحلة الثانية بأخرى حديثة تعزز من قدراتها علي العمل .

وبعد التغلب على بعض العقبات الفنية والنقص الحاد بقطع الغيار، مع استقرار العمل بالمرحلة الأولي ( phase 1 ) تم تزويد محطة السرير بالغاز، بحسب احتياجاتهم اليومية. (وال- جالو) س خ/ ر ت

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