اللورد امبي : جونسون هو الوحيد القادر على التصرف في أموال ليبيا المجمدة و تعويض الضحايا

قالت صحيفة news litter الايرلندية اليوم الجمعة إنه مع تدفق الدخل من عائدات الضرائب على الأصول الليبية المجمدة والمحتفظ بها في لندن ، ليس لدى الحكومة أي عذر لمزيد من التأخير في بدء عملية التعويض.
وأوضحت الصحيفة: يجب استرداد أي أموال مستخدمة مسبقًا لإبرام صفقة نهائية مع ليبيا في وقت لاحق
وبحسب الصحيفة إنه من أجل التوصل إلى اتفاق يجب أن تكون لندن مستعدة لاستخدام حق النقض ” الفيتو ” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنع الإفراج عن الأصول المجمدة ما لم يتم التوصل إلى تسوية.
وقال اللورد امبي: يبدو لي ولأعضاء مجموعة الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب الذي ترعاه ليبيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون هو الوحيد القادر على كسر الجمود الحالي وتحقيق العدالة للضحايا.
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