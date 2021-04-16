اللورد امبي : جونسون هو الوحيد القادر على التصرف في أموال ليبيا المجمدة و تعويض الضحايا

قالت صحيفة news litter الايرلندية اليوم الجمعة إنه مع تدفق الدخل من عائدات الضرائب على الأصول الليبية المجمدة والمحتفظ بها في لندن ، ليس لدى الحكومة أي عذر لمزيد من التأخير في بدء عملية التعويض.

وأوضحت الصحيفة: يجب استرداد أي أموال مستخدمة مسبقًا لإبرام صفقة نهائية مع ليبيا في وقت لاحق

وبحسب الصحيفة إنه من أجل التوصل إلى اتفاق يجب أن تكون لندن مستعدة لاستخدام حق النقض ” الفيتو ” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنع الإفراج عن الأصول المجمدة ما لم يتم التوصل إلى تسوية.

وقال اللورد امبي: يبدو لي ولأعضاء مجموعة الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب الذي ترعاه ليبيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون هو الوحيد القادر على كسر الجمود الحالي وتحقيق العدالة للضحايا.

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