شركة البريقة تفتتح شباكاً خاصاً ببيع غاز الطهي لأصحاب الأنشطة التجارية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها على “فيس بوك” عن فتح شباك مخصص لأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك لتلقي طلبات استبدال اسطوانات الغاز من مستودعات الشركة مباشرة و للفصل بينهم وبين مزاحمة المواطنين في مخصصاتهم اليومية من إسطوانات غاز الطهي.

كما طلبت من أصحاب هذه الأنشطة التقدم مصحوبين بكامل مصوغاتهم التجارية الخاصة بنشاطهم سواءاً كانت كبيرة أو نشاط محدود، وذلك للتسجيل في منظومة الشركة مصحوبين بالمستندات التالية:

– الترخيص صورة +الأصل للإطلاع.

– طلب يوضح نوع النشاط و يطلب فيه التعامل مع الشركة وتحديد الاحتياج الشهري من الأسطوانات.

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