تركيا تحظر التعامل بـ “البتكوين” وعموم العملات الرقمية

حظر المصرف المركزي التركي التعامل بالعملات الرقمية التي تضم البتكوين وغيرها من العملات ومنحت المستثمرين فرصة حتى الــ 30من شهر أبريل الجاري قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ.

وفور صدور بيان المركزي هبطت عملة البتكوين، مايعادل نسبة 4% لتسجل مستويات 60 ألف دولار.. وفي سياق العملات المشفرة، كانت شركة “كوين بيز” الرائدة في إدارة منصات العملات المشفرة الإلكترونية فقد دخلت -الخميس- التداول لأول مرة في سوق البورصة ناس ك وارتفعت على إثرها قيمتها السوقية إلى 100مليار دولار، إذ تعد الخطوة بالمهمة ومسار تاريخي في مسيرة العملات المشفرة وفقاً لتحليل خبرا

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