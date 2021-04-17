اقتصاد

“المصرف المركزي” يكشف حجم الاعتمادات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف مصرف ليبيا المركزي، الخميس، عن بيانات حديثة أوضح، من خلالها، حجم الاعتمادات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال من أصحاب الشركات.

وبحسب القوائم الجديدة، البالغ عددها 11 قائمة الصادرة عن الفترة بين 8 – 14 أبريل الجاري؛ فإن الاعتمادات مُنحت بعملتيْ الدولار واليورو؛ لتوريد مئات الأصناف من السلع لصالح السوق المحلية، بينها إسمنت وأخشاب وسيارات وملابس ومعدات كهربائية وحبوب متنوعة و أدوية.

ويُصدر المصرف المركزي نشرةً دوريةً كل أسبوع، توضح الإنفاق بالنقد الأجنبي لصالح الشركات المحلية، وفقًا لما ورد في منشور إدارة الرقابة في الفقرة رقم خمسة، التي تجيز لإدارة المركزي نشر بيانات الاعتمادات.

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  • – لازم تفهموا أنتم الليبيين الأصليين وكذلك مسؤلين مدراء المؤسسات الليبية ـتوحيد المؤسسات الليبية هو إنتحار للادارة الأمن للأقتصاد الليبي .
    ـ -إن هناك أحزاب ومنظمات و جاليات و جنسيات و تزويرات وتهريب وفساد إداري وفساد توظيفي ـ وعدم وجود قضاء ليبي مهاب , أدى الى الانفلات الأداري وغياب القانون التشريعي والقضاء الليبي ـ أدى إلى انتشار الفساد والأهمال ـ بسبب غياب العقوبة ـ وأن معظم عائدات النفط الليبي مستهدف من لأجئي ومعارضات دول أخرى ففالخارج ـ وليس كما تضنون أنها في جيوب المهاجرين الليبيين ـ
    والله العظيم الليبين وخاصة الشباب الليبي متعرضين لأقسى أنواع العنصرية من تحالفات عربية واجنبية نساء وعملاء ـ فقط يحاولون التربص بالاموال الليبية بأي شكل من الاشكال ـ لفتح مطاعم لبنانية وسورية وشامية فالخارج ـ وشراء عقارات وتأجيرها وسيارات فارهة وترف وسهرات ومجون وشيشة ورقصات ..!!!
    والليبي المهاجر فقط ينتظر فاليوم الذي يعود فيه الطيران الليبي المدني للعمل بكل حرية في بلاده للدول المهجر اليها لكي يرجع لأهله ويراهم في أحسن حال… !!!
    فالعملية بكل وضوح إستهداف قطاعات الدولة الليبية لتمويل الفساد والمعارضات والفاسدات ـ
    حتى المدارس الحزبية فالخارج اصبحت لا تقبل بأطفال الليبيين كطلاب ـ في نظرهم مع أن أصل تمويل هذه المدارس بأموال الليبيين المهربة من الجاليات العربية والاجنبية في ليبيا .
    لكن في كل الاحوال شكرا لدولة الأمارات لعدم تجاهلهم للدول الشمال الافريقي ودعم الشئون الخارجية والاجتماعية بدون النظر الى سطحيات الأمور ـ والقبول بالأخر في حدود إطار الاحترام للأعراف الدولية .

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