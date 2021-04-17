شركة الواحة: استمرار أعمال الصيانة بحقل الفارغ

أعلنت شركة الواحة للنفط، عن استمرار أعمال الصيانة، ضمن خطط عملها المبرمجة بمشروع حقل الفارغ.

حيثُ أوضحت الشركة، انه يتم إعادة تشغيل المرحلة الثانية بمشروع حقل الفارغ وبالتعاون مع فرق الصيانة بحقلي جالو والفارغ، إذ تمكن فريق قسم الميكانيكا العامة من السيطرة على تسريبات بنظام التبريد وإتمام عملية الفحص والصيانة والبدء في استبدال نظام المضخات الكيميائية بالمرحلة الثانية بأخرى حديثة تعزز من قدراتها على العمل.

وأشارت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن جهود فرق الصيانة مستمرة حتى يتم وضع المرحلة الثانية على الإنتاج مجددًا، والتغلب على بعض العقبات الفنية والنقص الحاد بقطع الغيار مع استقرار العمل بالمرحلة الأولي وتزويد محطة السرير بالغاز حسب احتياجاتهم اليومية.

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