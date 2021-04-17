وزير الإقتصاد والتجارة يجتمع مع غرفة التجارة والصناعة الجفارة لمناقشة سُبل تفعيل الغرفة وتذليل الصعوبات

عقد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم السبت إجتماعاً، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة، وكذلك رئيس لجنة الإشراف على إنتخابات الغرف ومسؤول ملف غرف التجارة والصناعة.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل تفعيل الغرفة وتذليل الصعوبات والعراقيل، وكذلك المشاكل التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها، كما ناقش أيضاً عدد من المقترحات والأفكار التي تساهم في حلحلتها ودعم مجلس الإدارة في تفعيل الغرفة والاطلاع بمهامها.

ومن جهته أكد “الحويج” أن الوزارة تعمل على تطوير اللوائح التنظيمية لغرف التجارة والصناعة بما يتناسب مع التطورات الإقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والدولي، مشدداً على ضرورة البدء في تفعيل الغرفة ووضع خطة عمل وفق رؤية واضحة تساهم في التنمية الإقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها وزيادة عدد الصناعات ورفع جودة المنتج المحلي والمشاركة في المعارض والمحافل الداخلية والخارجية بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات بهدف تسويق المنتج المحلي خارجياً.

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