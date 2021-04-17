الحويج يجتمع بغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالجفارة

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعا ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة.

وناقش الاجتماع سُبل تفعيل الغرفة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي توجهها في أداء عملها، حيث اطلع الوزير على المشاكل والصعوبات التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها.

كما ناقش الاجتماع، في بيان لوزارة الاقتصاد، عدد من المقترحات والأفكار التي تساهم في حلحلتها ودعم مجلس الإدارة في تفعيل الغرفة والاضطلاع بمهامها.

وأكد الحويج، أن الوزارة تعمل على تطوير اللوائح التنظيمية لغرف التجارة والصناعة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والدولي حتى تساهم في تفعيل المناطق الصناعية والزراعية بالدولة وجلب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وشدد الحويج، على ضرورة البدء في تفعيل الغرفة ووضع خطة عمل وفق رؤية واضحة تساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها وزيادة عدد الصناعات ورفع جودة المنتج المحلي والمشاركة في المعارض والمحافل الداخلية والخارجية.