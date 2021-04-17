وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة

طرابلس 17 أبريل 2021 (وال) – عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم السبت، بمقر ديوان الوزارة اجتماعًا ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة بحضور رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الغرف ومسؤول ملف غرف التجارة والصناعة بالوزارة.

وتركز الاجتماع على مناقشة سُبل تفعيل الغرفة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي توجهها في أداء عملها.

واطلع الوزير على المشاكل والصعوبات التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها بالإضافة إلى تدارس عدد من المقترحات والأفكار التي تساهم في حلحلتها ودعم مجلس الإدارة في تفعيل الغرفة والاضطلاع بمهامها.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تعمل على تطوير اللوائح التنظيمية لغرف التجارة والصناعة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والدولي حتى تساهم في تفعيل المناطق الصناعية والزراعية بالدولة وجلب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما شدد الوزير على ضرورة البدء في تفعيل الغرفة ووضع خطة عمل وفق رؤية واضحة تساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها وزيادة عدد الصناعات ورفع جودة المنتج المحلي والمشاركة في المعارض والمحافل الداخلية والخارجية بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات بهدف تسويق المنتج المحلي خارجياً.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن المنطقة الجغرافية الواقعة ضمن نطاق عمل الغرفة تعد منطقة اقتصادية قادرة على دعم وتطوير الصناعة المحلية وتحقيق التنوع الاقتصادي بالمنطقة. (وال- طرابلس) ر ت

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