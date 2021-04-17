الدبيبة: نطمئن المجتمع الدولي بأن الحكومة تضع كافة الإمكانيات تحت تصرف المفوضية العليا للإنتخابات ونطالب مجلس النواب بالمسارعة في إقرار الميزانية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في بيانٍ لها اليوم السبت الترحيب بقرار مجلس الأمن يوم الأمس والتأكيد على ما جاء فيه.

حيث أكدّ البيان على طمأنة المجتمع الدولي بأن الحكومة تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر.

كما جدّدت الحكومة في بيانها التزامها بالمهام الموكلّة إليها وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبين في جميع المناطق، وكذلك على ضرورة أن يسارع مجلس النواب في عملية إقرار الميزانية حتى تستطيع القيام بأعمالها بالشكل المطلوب.

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