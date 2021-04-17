الشحاتي يكتب :المقال الافتتاحي لوكالة الطاقة الدولية في تقرير سوق النفط العالمي أبريل 2020

كتب: الخبير بالمجال النفطي محمد الشحاتي

بعد مرور عام على ما أطلقت عليه وكالة الطاقة الدولية “أبريل الأسود”، وهو أحد أكثر الشهور ظلمة على الإطلاق بالنسبة لأسواق النفط العالمية، تبدو الأساسيات أقوى بلا ريب.

يتم العمل على التخلص من العبء الهائل في مخزونات النفط العالمية التي تراكمت خلال صدمة الطلب على Covid-19 العام الماضي، وتتزايد وتيرة حملات اللقاحات ويبدو أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل.

في تحديث أبريل الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2021 و 2022 لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى + 6٪ و + 4.4٪ على التوالي، لكنه أشار إلى حالات انتعاش متباينة ودرجة عالية من عدم اليقين، ليس من الغريب أن تكون أكبر زيادة هي للولايات المتحدة ، بالنظر إلى طرحها السريع للقاح وحزم التحفيز الضخمة في الطريق.

كما تم تعديل الصين صعوديًا بشكل طفيف، أدت هذه التوقعات المحسنة، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفورية الأقوى، إلى مراجعة توقعاتنا (وكالة الطاقة الدولية) لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021 بمقدار 230 ألف برميل في اليوم بعد انخفاض قدره 8.7 مليون برميل في اليوم العام الماضي ، من المتوقع الآن أن يتوسع الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم في عام 2021 إلى 96.7 مليون برميل في اليوم.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف بشأن قوة الانتعاش في نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات Covid في أوروبا وبعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط مثل الهند والبرازيل. تشير البيانات الأولية إلى استقرار مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حد كبير في مارس ، بعد سبعة أشهر متتالية من السحب.

في فبراير ، تراجعت مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 55.8 مليون أو 2 مليون برميل في اليوم. عند 2977 مليون برميل ، كان إجمالي مخزونات النفط أعلى بـ 28 مليونًا من متوسط 2016-2020 ، لكن 94 مليونًا أعلى من العام الماضي.

تراجعت أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في 22 شهرًا في منتصف مارس ، مع تداول خام برنت وغرب تكساس الوسيط عند حوالي 63 دولارًا للبرميل و 60 دولارًا للبرميل على التوالي.

قد تتعرض الأسعار لضغط متجدد في الأشهر المقبلة مع رجوع إمدادات النفط العالمية إلى الارتفاع وتحويل السوق من العجز إلى التوازن؛ كان الإنتاج العالمي في ارتفاع بالفعل في مارس ، حيث ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل في اليوم مع تعافي إنتاج الولايات المتحدة من انخفاض حاد في فبراير وارتفع معروض أوبك +.

كانت إيران تفتح الصنابير منذ أواخر العام الماضي ، متحدية العقوبات الأمريكية ، حيث بلغ إنتاجها الخام الآن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين، المزيد من النفط في الطريق بعد أن اتفق وزراء أوبك + في الأول من أبريل على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بأكثر من 2 مليون برميل في اليوم من مايو إلى يوليو.

يتغير السوق بشكل كبير في النصف الأخير من هذا العام حيث قد تكون هناك حاجة لما يقرب من 2 مليون برميل في اليوم من العرض الإضافي لتلبية نمو الطلب المتوقع – حتى بعد أخذ الزيادة في إنتاج أوبك + في الاعتبار.

من المتوقع أن ترتفع عمليات تشغيل المصافي العالمية بمقدار 6.8 مليون برميل في اليوم من أبريل إلى أغسطس ، تمامًا مع زيادة توليد الطاقة التي تعمل بالنفط الخام بشكل موسمي.

ومع ذلك ، لا يواجه السوق أزمة عرض وشيكة بحلول يوليو ، ستظل أوبك + تمتلك ما يقرب من 6 مليون برميل في اليوم من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الفعلية ، باستثناء حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم من النفط الخام الإيراني التي أغلقت الآن بسبب العقوبات.

قد تمنحها المعايرة الشهرية للعرض للكتلة المرونة لتلبية الطلب المتزايد عن طريق التكثيف السريع أو تعديل الإنتاج إلى الأدنى إذا فشل تعافي الطلب في مواكبة الطلب.

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