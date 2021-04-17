بالارقـام.. تعرف على قيمة منحة الدراسة بالخارج في مختلف الدول حول العالم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عن قيمة المنحة الدراسية بالدولار الأمريكي بحسب عدد الأفراد واختلاف المناطق حول العالم.

حيث حددت قيمة المنحة في دول ( مصر، تونس، الجزائر، المغرب، سوريا، العراق، باكستان، البرتغال، تشيكيا، قبرص، مالطا، رومانيا، بلغاريا، ألبانيا) بمبلغ 1650 للفرد، و1925 دولار للزوج، و2145 دولار لعدد من 3-4 أفراد، أمّا خمسة أفراد فما فوق فكانت القيمة 2255 دولار.

أمّا في دول (لبنان، سلطنة عُمان، أستراليا، إسبانيا، المجر، بولندا، سلوفينيا، أوكرانيا، يوغسلافيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، اليونان، روسيا، روسيا البيضاء، بيلاروسيا، مولدافيا، إستونيا، لاتفيا، لتوانيا، أرمينيا، جورجيا، قيرغيزيا، أذربيجان، تركمانستان، أوزبكستان، كازاخستان، طاجيكستان، الصين، إندونيسيا، كوريا الشمالية، كمبوديا، نيبال، المكسيك، بنما، كولومبيا) قد تم وضع مبلغ 1815 دولار للفرد، 2090 للأزواج، 2310 للأسرة التي تحوي من ثلاثة لأربعة أفراد، أمّا خمسة أفراد فما فوق 2420 دولار.

(السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، اليمن، الأردن، السويد، فنلندا، النرويج، بريطانيا، ألمانيا، النمسا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، فنزويلا، سورينام) في هذه الدول تم تحديد القيمة بمبلغ 1980 دولار للفرد الواحد، وللزوجان 2255 دولار، ولعدد 3 – 4 أفراد 2475 دولار، ولخمسة أفراد أو أكثر 2585 دولار.

كذلك في دول (البحرين، السودان، موريتانيا، كندا، الدانمارك، كرواتيا، كوريا الجنوبية، الهند، تركيا، فيتنام، إيران، بنغلاديش، مالديف، أفغانستان، البرازيل، الأرجنتين، نيكاراغوا، ترينداد وتوباكو، غويانا، كوبا، غرينادا، الكاميرون، جنوب إفريقيا، الكونغو برازافيل، الكونغو الشعبية، زائير، بتسوانا، موزمبيق، زمبابوي، نيجيريا، نامبيا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، كينيا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر، إثيوبيا، تنزانيا، بنين، أوغندا، السنغال، بوركينا فاسو، ساوتومي وبرنسيب، الغابون، الصومال، جيبوتي، مالي، غينيا الإستوائية، غانا، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، أنغولا، غامبيا، تشاد، النيجر، بورندي، رواندا، توغو، سيراليون، ليبيريا، ساحل العاج، ملاوي، فانواتو) تم تحديد قيمة المنحة بمبلغ 2145 دولار للفرد، 2420 دولار للأزواج، وللأُسر المكونة من 3-4 أفراد 2640 دولار، أمّا خمسة أفراد فأكثر فكانت القيمة 2750 دولار.

وأخيراً دول (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، سويسرا، ماليزيا، صربيا) تم تحديد قيمة الفرد فيها بمبلغ 2310 دولار، وللأزواج 2585 دولار، ولعدد 3-4 أفراد 2805 دولار، أمّا عدد خمسة أفراد فأكثر فقد حُدّدت بقيمة 2915 دولار.

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