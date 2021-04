أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن دول مجموعة “أوبك+” سيعيدون مستويات إنتاج النفط بشكل تدريجي في مايو – يوليو 2021.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نوفاك قوله للصحفيين، إن “قرار استعادة إنتاج النفط في إطار “أوبك+” تم اتخاذه، وسيحدث ذلك في مايو ويوليو (2021)”، وأضاف: “عندما اجتمعنا في بداية أبريل الماضي، تم اتخاذ القرار وخلال مايو ويوليو سيكون هناك انتعاش تدريجي للإنتاج”.

وأوضح قائلا إن “مستويات الإنتاج التي كان من المفترض أن تصل إليها مجموعة “أوبك+” في شهر أبريل من العام الماضي من المقرر أن تصل إليها مجموعة “أوبك+” بشكل عام خلال مايو ويونيو ويوليو 2021″.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى “جميع المعايير واردة في الاتفاق”.

وفيما يتعلق بسوق المحروقات بروسيا، قال نوفاك إن وزارة الطاقة الروسية مستعدة لدعم مسألة فرض قيود على تصدير المنتجات النفطية بهدف تعزيز السوق المحلية.

وقبل ذلك نقلت وكالة “نوفوستي” عن نوفاك قوله إن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر مؤقت على تصدير عدد من المنتجات النفطية.

واتفقت “أوبك+” في مطلع أبريل الجاري على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو المقبل. وخفضت “أوبك+” الإمدادات بمقدار بلغ ‭‭9.7‬‬ مليون برميل‬‬ يوميا في 2020 لدعم السوق مع انهيار الطلب بسبب أزمة كورونا.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

The post إعادة مستويات إنتاج النفط بشكل تدريجي في مايو ويوليو القادمين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا