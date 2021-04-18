“طرابلس”.. الرقابة تواصل حملتها التفتيشية على محلات اللحوم

يواصل مفتشو مركز الرقابة علي الأغدية والأدوية طرابلس حملتهم التفتيشية في أول أسبوع من شهر رمضان رفقة نقطة الحرس البلدي آخرها في نطاق بلدية أبوسليم -كبرى مناطق العاصمة- على عدة محال لبيع اللحوم.

وشملت الحملة -وفقاً لما نشره المركز- في بلدية أبوسليم تفتيش “4” محلات، هي محل عقيلة لبيع اللحوم – محل تسنيم – محل الهدى – وقصاب الحمد.

ورصد الفريق مخالفات عدة على مجمل المحلات أهمها: عرض اللحوم خارج المبردات في درجات حرارة غير مناسبة لحفظ اللحوم – لوحة التقطيع متهالكة و تحتاج تجديد – وجود دواجن مجمدة يتم فكها و تجهيزها و تباع على أنها محلية مع ظهور علامات فساد عليها .

كما لاحظ المفتشون خلط اللحوم مع الأسماك و الخضروات في المجمد – سوء النظافة – عدم وجود شهائد صحية – انبعاث الروائح الكريهة من الثلاجات – وجود دواجن فاسدة و موضوعة في المجمد و مجهزة في حوافظ بعد تغير لونها نتيجة الحفظ السيئ – عرض اللحوم خارج المبرد و مقابلة لأشعة الشمس مما يسرع في عملية فسادها و فقدان قيمتها – وضع الملوثات مثل رؤوس البقر بجلودها مع اللحوم في ثلاجة الحفظ.

اتخذ فريق المركز بمساعدة الحرس البلدي أبوسليم الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتطبيق اللوائح بهذا الشأن-وفقاً لما ذكره المركز على منصته الإعلامية.

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