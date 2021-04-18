اقتصاد

“طرابلس”.. الرقابة تواصل حملتها التفتيشية على محلات اللحوم

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل مفتشو مركز  الرقابة علي الأغدية والأدوية طرابلس حملتهم التفتيشية في أول أسبوع من شهر رمضان رفقة نقطة الحرس البلدي آخرها في نطاق بلدية أبوسليم -كبرى مناطق العاصمة- على عدة محال لبيع اللحوم.

وشملت الحملة -وفقاً لما نشره المركز- في بلدية أبوسليم تفتيش “4” محلات، هي محل عقيلة لبيع اللحوم – محل تسنيم – محل الهدى – وقصاب الحمد.

ورصد الفريق مخالفات عدة على مجمل المحلات أهمها: عرض اللحوم خارج المبردات في درجات حرارة غير مناسبة لحفظ اللحوم – لوحة التقطيع متهالكة و تحتاج تجديد – وجود دواجن مجمدة يتم فكها و تجهيزها و تباع على أنها محلية مع ظهور علامات فساد عليها .

كما لاحظ المفتشون خلط اللحوم مع الأسماك و الخضروات في المجمد – سوء النظافة – عدم وجود شهائد صحية  – انبعاث الروائح الكريهة من الثلاجات – وجود دواجن فاسدة و موضوعة في المجمد و مجهزة في حوافظ بعد تغير لونها نتيجة الحفظ السيئ – عرض اللحوم خارج المبرد و مقابلة لأشعة الشمس مما يسرع في عملية فسادها و فقدان قيمتها – وضع الملوثات مثل رؤوس البقر بجلودها مع اللحوم في ثلاجة الحفظ.

اتخذ فريق المركز بمساعدة الحرس البلدي أبوسليم الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتطبيق اللوائح بهذا الشأن-وفقاً لما ذكره المركز على منصته الإعلامية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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