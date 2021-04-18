خاص..مسؤول بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يكشف لصدى تفاصيل حملة التطعيم ضد كورونا ومستجداتها

كشف المسؤول الاعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عماد نجومة” لصدى الاقتصادية اليوم السبت عن نجاح الانطلاقة الفعلية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأت في بلديات طرابلس الكبرى صباح اليوم.

وبحسب ماقال “نجومة” أن الإقبال على التطعيم من قبل المواطنين أثار دهشة المسؤولين، فبعد الشائعات التي حدثت على اللقاح لم يكن من المتوقع كل هذا الإقبال من الشباب وكبار السن أيضاً.

وأكد أنه مع نهاية هذا الأسبوع سيكون اللقاح موزع على كل مدن ليبيا وفقاً لجهوزية المرافق.

وكشف”نجومة”:أيضاً عن وجود إحصائيات بعدد أشخاص الذين قامو بالتطعييم ضد الفيروس نهاية الأسبوع الحالي.

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