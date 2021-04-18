خاص..مسؤول بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يكشف لصدى تفاصيل حملة التطعيم ضد كورونا ومستجداتها

كشف المسؤول الاعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عماد نجومة” لصدى الاقتصادية اليوم السبت عن نجاح الانطلاقة الفعلية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأت في بلديات طرابلس الكبرى صباح اليوم.
وبحسب ماقال “نجومة” أن الإقبال على التطعيم من قبل المواطنين أثار دهشة المسؤولين، فبعد الشائعات التي حدثت على اللقاح لم يكن من المتوقع كل هذا الإقبال من الشباب وكبار السن أيضاً.
وأكد أنه مع نهاية هذا الأسبوع سيكون اللقاح موزع على كل مدن ليبيا وفقاً لجهوزية المرافق.
وكشف”نجومة”:أيضاً عن وجود إحصائيات بعدد أشخاص الذين قامو بالتطعييم ضد الفيروس نهاية الأسبوع الحالي.
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